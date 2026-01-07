‘आयएनएसव्ही कौंडिण्य’ सागरी मोहिमेसाठी रवाणा
‘आयएनएसव्ही कौंडिण्य’ सागरी मोहिमेसाठी रवाणा
खारघरमधील नेव्ही अधिकाऱ्याचा सहभाग; पोरबंदर-मस्कत प्रवास
खारघर, ता. ७ (बातमीदार) : भारतीय नौदलाच्या प्राचीन जहाज बांधणी परंपरेला जागवणारी ‘आयएनएसव्ही कौंडिण्य’ ही शिडाची नौका आपल्या पहिल्या दीर्घ सागरी मोहिमेसाठी २९ डिसेंबर रोजी पोरबंदर येथून ओमानमधील मस्कतच्या दिशेने रवाना झाली. या ऐतिहासिक मोहिमेत खारघर सेक्टर १५ येथील तरुण नौदल अधिकारी अभिषेक अप्पासाहेब मगर यांचा १८ सदस्यीय चमूमध्ये समावेश झाला असून खारघर परिसरासाठी ही अभिमानाची बाब ठरली आहे.
कर्नाटकातील कारवार नौदल तळावर केरळमधील प्रसिद्ध नौका रचनाकार बाबु शंकरन यांच्या नेतृत्वाखाली प्राचीन जहाज बांधणी शास्त्रानुसार या नौकेची निर्मिती करण्यात आली आहे. नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे प्रमुख व्हाईस ॲडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन यांच्या हस्ते नौकेला नौदलाचा ध्वज दाखवून मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी भारतातील ओमानचे राजदूत इस्सा सालेह अल शिबानी उपस्थित होते. या मोहिमेद्वारे भारताचा पश्चिम किनारा आणि ओमान यांना जोडणाऱ्या ऐतिहासिक सागरी मार्गाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. सुमारे १४०० किलोमीटरचा प्रवास १५ दिवसांत पूर्ण करून नौका मस्कत येथे पोहोचणार आहे. या मोहिमेतील सर्व १८ दर्यावर्दी हे भारतीय नौदलातील विविध विभागांतील तज्ज्ञ आहेत. अभिषेक मगर यांनी भारती विद्यापीठातून अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण करून नौदलाची परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि अवघ्या विसाव्या वर्षी भारतीय नौदलात दाखल झाले. गेल्या नऊ वर्षांपासून ते नौदलातील विविध शाखांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असून सध्या या ऐतिहासिक सागरी मोहिमेत त्यांची निवड झाली आहे. त्यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील ढोरोशी आहे. या नौकेच्या निर्मितीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रचनाकार, कारागीर आणि भारतीय नौदलाचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.