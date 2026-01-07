चोरीच्या तीन दुचाकीसह एकाला अटक
अंबरनाथ, ता. ७ (वार्ताहर) : अंबरनाथ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरीला गेलेल्या तीन दुचाकी हस्तगत करत पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. या कारवाईत एकूण १ लाख ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अंबरनाथ व शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील चार गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
पश्चिमेतील बेतल चर्चमागील पनवेलकर कॅम्पस सोसायटीत राहणाऱ्या रोहित तेलंगे (वय २९) यांची दुचाकी पार्किंगमधून चोरट्याने लंपास केली होती. याप्रकरणी २८ डिसेंबरला अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार व सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी दुचाकीचा शोध सुरू केला होता. दहा दिवसांत ही दुचाकी शोधण्यात पोलिसांना यश आले. तपासादरम्यान पोलिस शिपाई वासुदेव दराडे व स्वप्नील पाटील हे सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे शोध घेत असताना अंबरनाथ पूर्वेतील गावदेवी मंदिर परिसरात एक व्यक्ती संशयास्पद दुचाकीवर फिरताना आढळून आला. चौकशी केली असता संबंधित दुचाकी चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाले. संशयिताने आपले नाव आदित्य कनोजिया (वय २२) असे सांगितले. समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने त्याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. पुढील तपासात आरोपीकडून आणखी दोन चोरीच्या दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. तसेच एका दुचाकीचे सुटे भाग विकल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. या कारवाईमुळे अंबरनाथ व शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एकूण चार गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक शब्बीर सय्यद, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक उमेश सावंत, गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक अविनाश गायकवाड, उपनिरीक्षक शाहू काळदाते; तसेच पोलिस कर्मचारी जाधव, अनिस शेख, वासुदेव दराडे, स्वप्नील पाटील, गुत्ते, सूर्यवंशी, बिरपन, चव्हाण, राठोड, परदेशी व कमलेश पाटील यांनी केली.
