राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार) पक्षाचा जाहिरनामा प्रकाशित
मुंबईला समृद्ध शहर करणार!
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः मुंबई हे केवळ शहर नाही, तर ती कोट्यवधी लोकांची स्वप्नभूमी आहे. आमचा जाहीरनामा स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या मूल्यांवर आधारित असून मुंबईला जागतिकस्तरावर समृद्ध आणि सुरक्षित शहर म्हणून ओळख मिळवून देऊ, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिली.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मुंबईचा सर्वसमावेशक विकास तसेच मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याचे आश्वासन देणारा जाहीरमाना आज पक्ष कार्यालयात प्रकाशित केला. मुंबईकरांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत प्रत्येक प्रभागात आरोग्य केंद्र, सर्व रुग्णालयांमध्ये दैनंदिन माहितीसाठी डॅशबोर्ड प्रणाली, महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक आरोग्य कार्ड, पालिका शाळांमध्ये एआय-आधारित स्मार्ट वर्गखोल्या, औद्योगिक भागीदारीतून व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवर मालमत्ता करमाफ, खासगी जमिनींवर गृहनिर्माण योजनेच्या माध्यमातून एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देऊन रहिवाशांना मालकी हक्काचे घर, पाच वर्षांत ५०० किलोमीटर नवे रस्ते, धूळमुक्त रस्त्यांसाठी आधुनिक यंत्रसामग्री, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एआय-आधारित ‘स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल’ आणि पुरेशा पार्किंग सुविधांवर भर दिला जाईल, अशी आश्वासने जाहीरनाम्यात दिली आहेत.
---
१० लाख झाडे लावणार
प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबईत १० लाख झाडे लावण्याचे आणि उद्यानांचा विस्तार करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. ई-बसेस आणि सीएनजी वाहनांना प्रोत्साहन देऊन मुंबईला पर्यावरणपूरक शहर बनवण्यावर भर दिला जाईल, असेही आश्वासन दिले आहे.
