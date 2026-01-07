ठाण्यात रविवारी नामांकित तज्ज्ञांचे विनामूल्य मार्गदर्शन
ठाणे, ता. ७ : वाढते ताणतणाव आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, हृदयविकारातील ''झडपांचे आजार'' आणि त्यावरील आधुनिक उपचार या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी ''डॉक्टर तुमच्या भेटीला'' या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (ता. ११) सकाळी साडेदहा वाजता ठाण्यातील सहयोग मंदिर हॉल येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. सामाजिक बांधिलकी जपणारा हा उपक्रम पूर्णपणे विनामूल्य असून यात हृदयविकार तज्ज्ञ डॉ. दयानंद कुम्बला आणि डॉ. प्रतीक साने मार्गदर्शन करणार आहेत. हृदयाच्या झडपांचे कार्य, त्यातील दोष आणि त्यावरील शस्त्रक्रियेशिवाय किंवा शस्त्रक्रियेसह होणारे उपचार यावर हे दोन्ही तज्ज्ञ सखोल माहिती देतील.
आजकल तरुणांमध्येही हृदयविकाराचे प्रमाण चिंताजनक रित्या वाढत आहे. त्यामुळे युवक वर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही व्याख्यानमाला अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, व्याख्यानानंतर श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन आणि प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रमही होणार आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांशी थेट संवाद साधण्याची ही एक दुर्मिळ संधी असल्याचे आयोजक नीला भागवत यांनी सांगितले.
