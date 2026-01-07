"उल्हासनगरात गुंडगिरी संपवण्याचा निर्धार : नाव न घेता मुख्यमंत्र्यांचा थेट हल्ला"
गुंडगिरी संपवण्याचा निर्धार
उल्हासनगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
उल्हासनगर, ता. ७ (वार्ताहर) ः उल्हासनगरमध्ये गुंडाराज चालू देणार नाही. इथे फक्त कायद्याचंच राज्य चालेल. देवा भाऊ गुंडगिरी कशी संपवतो, हे महाराष्ट्राला माहीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही काळ उल्हासनगरचा विकास थांबलेला होता. मात्र आता हे चित्र बदलणार आहे. विकासाचे इंजिन पुन्हा वेग पकडणार असून, शहराला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत विकासाची गती वाढवण, हाच सरकारचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार कुमार आयलानी, जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, आमदार सुलभा गायकवाड, धनंजय बोडारे यांच्यासह सर्व उमेदवार, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भवितव्याचा कौल
ही निवडणूक उल्हासनगरच्या भवितव्याचा कौल देणारी आहे. जनतेने विकासाला जनादेश दिला. तर उल्हासनगरला आदर्श शहर बनवण्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. नागरिकांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि दर्जेदार सार्वजनिक सेवा देण हेच प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोठी गुंतवणुक
शहरातील उद्यानांच्या विकासासाठी ८८ कोटी रुपये, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी २४ कोटी रुपये, टीएमटी बस सेवेसाठी १८ कोटी रुपये, सिंधी भवनासाठी ३.६१ कोटी रुपये, विविध सार्वजनिक इमारतींसाठी ८० कोटी रुपये, तसेच मनपा इमारतीच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या गुंतवणुकीमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
