ठाणे शहराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर
ठाण्यात सुनील तटकरे यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : राष्ट्रवादी काॅंग्रेस अजित पवार पक्षाला उमेदवार मिळणार नाही, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र चारचे पॅनल उभे करून पक्षाची ताकद दाखवून दिल्याचे सांगत, येत्या काळात ठाणे शहराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कार्याध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले. ठाण्यातील टीप-टॉप प्लाझा येथे आयोजित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली पाटील चाकणकर, माजी खासदार व मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे, जिल्हाध्यक्ष नजीब मुल्ला यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महापालिका निवडणूक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची असल्याचे सांगत तटकरे म्हणाले की, २०१७ मध्ये राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा पक्ष विरोधी भूमिकेत होता. आता अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या हितासाठी एनडीएसोबत सहभागी होत धर्मनिरपेक्ष भूमिका कायम ठेवून काम सुरू आहे. मुंबईच्या बरोबरीने ठाणे जिल्ह्याचा विकास वेगाने होत आहे. ठाणे शहराचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे. सत्तेत आल्यानंतर विकासाची जबाबदारी आपल्यावर आली असून सर्वधर्म समभाव जपत विकासकामे सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समाजासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही तटकरे यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.