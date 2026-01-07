शिवसेनेकडून २ नगरसेवक मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू
काँग्रेसचे निलंबित नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?
गटनोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार, शिवसेनेकडून २ नगरसेवक मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ ः अंबरनाथमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता स्थापन होणार असं वाटत असतानाच काँग्रेसच्या १२ नगरसेवकांना पक्षाने निलंबित केले. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या हे नगरसेवक सध्या अपक्ष असून त्यांचा गटही स्थापन झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यातले २ ते ४ नगरसेवक फुटून त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला, किंवा ते एखाद्या पक्षात गेले, तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. याचाच फायदा घेत शिवसेनेकडून सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक २ नगरसेवक आपल्या बाजूने वळवण्याचा जोरदार प्रयत्न सध्या सुरू आहे. पुढे काय होतं? याकडे संपूर्ण अंबरनाथ शहराचे लक्ष लागले आहे.
अंबरनाथ पालिकेत भाजपच्या नगराध्यक्षा थेट जनतेतून निवडून आल्या असल्या, तरी उपनगराध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती बसवण्यासाठी बहुमत आवश्यक आहे. सध्या कोणत्याच पक्षाकडे बहुमताचा ३० नगरसेवकांचा आकडा नसल्याने भाजपचे १५, काँग्रेसचे १२ आणि राष्ट्रवादीचे ४ अशा ३१ नगरसेवकांनी एकत्र येत अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली. अभिजीत करंजुले यांना गटनेता म्हणून नियुक्त केले. पण बुधवारी काँग्रेसच्या १२ नगरसेवकांचे पक्षातून निलंबन झाल्याने त्यांनी काँग्रेसच्या लेटरहेडवर भाजपला दिलेला पाठींबा आणि स्थापन केलेली अंबरनाथ विकास आघाडी हा गट देखील अवैध झाला आहे. सोबतच गटनेत्यांचा व्हीपही त्यांना लागू असणार नाही. काँग्रेसचे १२ नगरसेवक हे तांत्रिक दृष्ट्या अपक्ष झाल्याने आता गट स्थापनेची प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. त्यातही २ तारखेनंतर एकत्रित गट स्थापन करायला परवानगी नसल्याने आता प्रत्येक पक्षाला नव्याने आपला गट स्थापन करावा लागणार आहे.
हीच संधी साधत २७ नगरसेवक आणि १ अपक्ष मिळून २८ संख्याबळ असलेल्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा ३० चा आकडा गाठून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तांत्रिक दृष्ट्या अपक्ष आणि सध्या कोणत्याही गटात नसलेल्या काँग्रेसच्या २ ते ३ नगरसेवकांना आपल्या गटात घेण्यासाठी शिवसेना कामाला लागली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शिवसेना ही भाजपला शह देऊन एकहाती सत्ता स्थापन करण्यात यशस्वी ठरते का? आणि तसे झाल्यास किंगमेकर ठरलेले राष्ट्रवादीचे ४ नगरसेवक भाजपसोबत विरोधात बसणार का? या सगळ्याकडे अंबरनाथ शहराचे लक्ष लागले आहे.
