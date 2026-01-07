काॅँग्रेसचे नगरसेवक भाजपमध्ये जाणार!
काॅँग्रेसचे नगरसेवक
भाजपमध्ये जाणार!
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : काँग्रेससोबत युती चालणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावल्यानंतर अंबरनाथमधील काॅँग्रेसचे १२ नगरसेवकांसह शेकडाे कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. यात माजी नगरसेवकांचाही समावेश असून दोन दिवसांत हा पक्षप्रवेश हाेणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे.
अंबरनाथ नगर परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी भाजपने काँग्रेसशी हातमिळवणी करून अंबरनाथ शहर विकास आघाडी स्थापन केली होती. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. शिवसेना शिंदे गटानेही ही अभद्र युती असल्याची टीका करून विरोधी बाकावर बसण्याची भूमिका घेतली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशानुसार सर्व १२ नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले, तर दुसरीकडे काँग्रेससोबत युती शक्य नसल्याची स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानंतर काही तासांतच अंबरनाथच्या राजकारणाची चक्रे वेगाने फिरली. त्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन दिली.
अंबरनाथमधील १२ काँग्रेसचे नगरसेवक भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच भाजपच्या विकास या मुद्द्यावर शहरातील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक, कार्यकर्ते, पदाधिकारीही भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. दोन दिवसांत हा पक्षप्रवेश असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भाजप-शिवसेना शिंदे गट या सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात नगर परिषदेची निवडणूक लढवत अंबरनाथमध्ये आपले अस्तित्व दाखवून देणाऱ्या काँग्रेलाचा माेठा धक्का बसला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.