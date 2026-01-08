आंबेडकरी मतदारांची फरफट
आंबेडकर, आठवले, कवाडे गट प्रचारापासून दूर
राजीव डाके : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर, ता. ८ : एकेकाळी भाजप-शिवसेना आणि आंबेडकरी पक्षांमधून विस्तवदेखील जात नव्हता, एवढे राजकीय वैर त्यांच्यात होते. परंतु आता हे पक्ष भाजप-शिवसेनेच्या महायुतीत सहभागी झाले आहेत. सत्तेत वाटा मिळावा, यासाठी आंबेडकरी पक्षांच्या नेत्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला असला तरी ठाण्यात मात्र त्यांच्या वाट्याला एकही जागा आलेली नाही. त्यामुळे नगरसेवक होण्याची आस लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला असून, त्यांच्या मतदारांनासुद्धा धक्का बसल्याचे दिसत आहे. परिणामी ठाण्यात महायुतीच्या प्रचारात रिपाइं, पीआरपी, भारिप आणि रिपब्लिकन सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते प्रचारातून गायब झालेले पाहायला मिळत आहेत.
रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जोगेंद्र कवाडे यांचा पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष, राजेंद्र गवई यांचा भारतीय रिपब्लिकन पक्ष आणि आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेचा भाजप-सेना महायुतीत समावेश आहे. आठवले भाजपसोबत असून कवाडे, आनंदराज आंबेडकर हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत आणि गवई काँग्रेससोबत आहेत. या पक्षांच्या नेत्यांना ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत तिकीट दिले जाईल असे आश्वासन सेना-भाजप, काँग्रेसकडून मिळाले होते; मात्र त्यांच्यात तिकिटांचे वाटप होताच आंबेडकरी पक्षाच्या एकाही गटाला उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे निवडणूक लढण्याच्या तयारीत असलेल्या इच्छुकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. महायुतीने फसवणूक केल्याचा आरोप करीत आठवले गटाने जाहीर नाराजी व्यक्त केली. तर इतर गटांनीसुद्धा महायुतीकडून जागा देण्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळले गेले नाही. त्यामुळे हे गटसुद्धा नाराज असल्याने महायुतीच्या प्रचारात त्यांचा सहभाग दिसून येत नाही.
वंचित मैदानात
१) ठाणे महापालिकेत एकूण १३१ जागांवर निवडणूक होत आहे. पैकी अनुसूचित जाती चार आणि अनुसूचित जाती (महिला) पाच या राखीव जागा तरी महायुतीत असलेल्या आंबेडकरी पक्षांना मिळायला हव्या होत्या, अशी आंबेडकरी मतदारांची अपेक्षा होती, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते.
२) नानासाहेब इंदिसे यांचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ (इंडिया एकतावादी) पक्षदेखील ठाण्यातील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा मतदारदेखील मतदानासाठी अनुत्साही असल्याचे दिसून येत नाही.
३) प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने ठाण्यात २८ उमेदवार उभे केले असून, या उमेदवारांना इतर आंबेडकर गटांच्या नाराज झालेल्या मतदारांकडून मतदान मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
आंबेडकरी मतदारांचे प्राबल्य असलेले प्रभाग :
३ अ, ६ अ, ७ अ, २२ अ, २४ अ, २८ अ
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) पक्षाची भाजपसोबत युती आहे. त्यामुळे ठाण्यात पक्षाने १३ जागांची मागणी केली होती. परंतु एकही जागा दिली गेली नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते, मतदारांमध्ये नाराजी असून ते प्रचारात सहभाग घेण्याचे टाळत आहेत.
- भास्कर वाघमारे, ठाणे शहर जिल्हा अध्यक्ष
पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी (कवाडे) पक्षाची शिवसेना (शिंदे गट) पक्षासोबत युती आहे. त्यांच्या कोट्यातील सात-आठ जागा देण्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु ठाण्यात एकही जागा दिली नाही. त्यामुळे आम्ही कार्यकर्ते प्रचारात सामील नाहीत.
- राजाभाऊ चव्हाण, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष
रिपब्लिकन सेनेने सामान्य कार्यकर्त्यांना सत्तेत वाटा मिळावा, या हेतूने शिवसेना (शिंदे गट) पक्षासोबत युती केली. ठाण्यात ११ जागा देणार असे मान्य केले होते; मात्र एकही जागा दिली नाही.
- आबासाहेब चासकर, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा
भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची काँग्रेससोबत युती आहे. या पक्षानेही ठाण्यात पाच जागा देणार असे सांगितले होते, मात्र प्रत्यक्षात काँग्रेसने एकही जागा दिलेली नाही.
- चंद्रकांत वाघमारे, अध्यक्ष ठाणे