खासगी सुरक्षा रक्षकांना मतदान केंद्रात बंदी
मुख्य निवडणूक निरीक्षकांकडून तयारीचा सविस्तर आढावा
उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणूक पूर्णपणे पारदर्शक, निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक प्रशासन सज्ज झाले आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा ठाम इशारा मुख्य निवडणूक निरीक्षकांनी दिला आहे. बुधवारी मुख्य निवडणूक निरीक्षक निलेश गटणे आणि निवडणूक निरीक्षक रविंद्र ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या आढावा बैठकीत प्रशासकीय सज्जतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या खासगी सुरक्षा रक्षकांना मतदान केंद्र आणि मतमोजणी कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. मतदान केंद्रांचे व्यवस्थापन, स्ट्राँग रूमची सुरक्षा आणि मतदान साहित्याचे वितरण यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी होणाऱ्या ''मॉक पोल''ची अंमलबजावणी अचूकपणे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मतदान प्रतिनिधींचे अधिकार आणि मर्यादा याबाबत कडक नियमावली पाळली जाईल. या बैठकीला निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त मनिषा आव्हाळे, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळासाहेब तिडके, गणेश सांगळे, विशाल जाधवर, विजयकुमार वाकोडे, मुकेश पाटील, संजय शिंदे यांच्यासह उपायुक्त विशाखा मोटघरे, डॉ. दिपाली चौगले आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
एका क्लिकवर मिळणार मतदान केंद्राचा नकाशा
मतदारांच्या सोयीसाठी आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्या हस्ते अत्याधुनिक ''ऑनलाईन मतदार माहिती प्रणाली''चे लोकार्पण करण्यात आले आहे. यामुळे आता मतदारांना ''व्होटर स्लिप''साठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही.
प्रणालीची वैशिष्ट्ये
१. मतदाराचा भाग क्रमांक आणि अनुक्रमांक शोधण्याची सुविधा.
२. मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी जीपीएस नेव्हिगेशन (नकाशा).
३. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे पाहण्याची सोय.
४. प्रभागाची रचना आणि वैयक्तिक तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध.
