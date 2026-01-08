बंद दाराआडची गुप्त बैठक
डॉ. श्रीकांत शिंदेंची बंद दाराआड खलबतं
प्रभाग २० मधील शिवसेनेचा विसंवाद मिटणार?
उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात प्रभाग क्रमांक २० मधील शिवसेनेच्या उमेदवारांमध्ये सुरू असलेला सुप्त संघर्ष आणि विस्कळित प्रचार यंत्रणा आता पक्षश्रेष्ठींच्या रडारवर आली आहे. सोमवारी (ता. ५) रात्री खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या एका ‘गुपित’ बैठकीने शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या बैठकीत नेमके काय घडले, याबाबत तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
प्रभाग २०मध्ये महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये प्रचारादरम्यान एकवाक्यता नसल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसत होते. एकत्रित प्रचाराऐवजी स्वतंत्र हालचाली वाढल्याने कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी स्वतः यात लक्ष घातले. या बैठकीला ज्येष्ठ शिवसैनिक परशुराम पाटील यांच्यासह सर्व उमेदवार, पदाधिकारी आणि शाखाप्रमुख उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खासदारांनी अंतर्गत नाराजी दूर करून ‘एकत्रित ताकद’ लावण्याबाबत संबंधितांचे कान टोचले आहेत. पक्षादेश डावलणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा दिल्याचे समजते. बैठक बंद दाराआड पार पडल्याने अधिकृत तपशील बाहेर आलेला नाही. मात्र या बैठकीनंतर आता प्रभाग २०मध्ये प्रचाराची गती वाढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय पेच आणि उमेदवारांपुढील आव्हान
प्रभाग २० हा शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेचा मानला जात आहे, मात्र उमेदवारांच्या आपापसातील मतभेदांमुळे विरोधकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. आता खासदारांच्या या ‘मिडलिंग’मुळे शिवसेनेचा डॅमेज कंट्रोल होणार की अंतर्गत धुसफूस कायम राहणार, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांतील प्रचाराच्या हालचालींवरून स्पष्ट होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.