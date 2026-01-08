तारापूरच्या उद्योजकांमध्ये रोष
तारापूरच्या उद्योजकांमध्ये रोष
वीज दरवाढीमुळे त्रस्त, कारखाने बंद करण्याचा इशारा
तारापूर, ता. ८ (बातमीदार)ः उद्योगांमध्ये उत्पादन प्रक्रियेसाठी वीज अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य असून, मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वीज दरवाढ तसेच विविध सवलतींमुळे अनेक उद्योग आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे वीज दरवाढीचा गंभीर प्रश्न सोडविला गेला नाही तर तारापूर येथील उद्योगांना टाळे लावून चाव्या सरकारकडे जमा करू, असा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील उद्योगांवर, विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांवर अलीकडे वीज दरवाढीमुळे गंभीर, दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. उद्योग संकटात सापडल्याने उद्योगांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (टीमा)चे अध्यक्ष डी. के. राऊत यांच्या नेतृत्वात महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी दरवाढीमुळे उद्योग चालवणे कठीण झाले आहे. तारपूर येथील ४० टक्के कापड उद्योग अन्य राज्यांत स्थलांतरित झाला असून, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश येथे वीजदर महाराष्ट्रापेक्षा ३० टक्के कमी आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च जास्त असल्याने स्पर्धेत टिकणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
-------------------------------------
निकृष्ट दर्जाच्या सेवा
तारापूर एमआयडीसीतून २०० कोटींचा महसूल महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला मिळतो; तरीदेखील निकृष्ट दर्जाच्या सेवा देण्यात येत असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जात आहे. तसेच वीज वितरण कंपनीने खरेदी केलेल्या दरात उद्योगांना वीज द्यावी, अशी मागणी करून रात्रीच्या वेळी १५ ते २० टक्के सूट मिळत होती. तीही बंद केल्याने उद्योग आर्थिक संकटात सापडल्याचे टिमाचे उपाध्यक्ष पापा ठाकूर यांनी सांगितले.
