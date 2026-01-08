निवडणुकीमुळे महिलांना रोजगाराची संधी
खारघर, ता. ८ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार यंत्रणा वेगाने सक्रिय झाली असून याचा थेट फायदा महिलांना रोजगाराच्या स्वरुपात होताना दिसत आहे. विविध राजकीय पक्ष, अपक्ष उमेदवार, तसेच प्रचार यंत्रणा यांच्याकडून महिलांना मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
महापालिका निवडणूक सात दिवसांनी होणार आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी उमवारांकडून सायंकाळी सात ते दहा यावेळेत थेट घरोघरी जाऊन मतदारांशी भेट घेताना दिसून येत आहे. दरम्यान सकाळी दहा ते दुपारी बारा आणि सायंकाळी चार ते दहा यावेळेत प्रचार रॅलीवर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला प्रचार रॅलीसाठी महिलांना तीनशे रुपये मानधन दिले होते. नंतर पाचशे रुपये करण्यात आले. निवडणूक जवळ येवून ठेपल्यामुळे सर्व पक्षीय उमदेवारांकडून प्रचार यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली असून महिलांच्या मानधनात वाढ झाली असून प्रती दिवसाचे एक हजार रुपये दिले जात असल्याचे सांगितले. तसेच काही महिला घरोघरी उमेदवारांची माहिती देणे, प्रचार पत्रके वाटप करणे, मतदार यादी तपासणी, महिला मेळावे आयोजित करणे, समाज माध्यमांसाठी व्हिडिओ व संदेश तयार करणे अशी विविध कामे महिलांकडे सोपवली जात आहेत. विशेषतः स्थानिक परिसरातील महिला, बचत गटातील सदस्य, गृहिणी व तरुणी या कामात उत्साहाने सहभागी होत आहेत.
महिलांचा संवाद अधिक विश्वासार्ह ठरतो, तसेच महिला मतदारांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते. परिणामी अनेक पक्षांनी प्रचारात महिलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूणच पालिका निवडणूक प्रचारामुळे महिलांना रोजगार, आत्मविश्वास आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभागाची संधी मिळत असून हा बदल सामाजिकदृष्ट्याही सकारात्मक मानला जात आहे.
कार्यालयीन कामांनाही प्राधान्य
दररोज एक हजार रुपये मानधन मिळत असल्याने अनेक महिलांसाठी ही एक महत्त्वाची आर्थिक संधी ठरत आहे. काही महिलांना संपूर्ण प्रचार कालावधीसाठी काम मिळत असून त्यांना स्थिर उत्पन्नाचा आधार मिळतो आहे. याशिवाय प्रचार कार्यालयात डेटा नोंदणी, फोन कॉलिंग, मतदार संपर्क यासारखी कार्यालयीन कामेही महिलांकडे दिली जात आहेत. महिलांचा प्रचारातील सहभाग वाढल्यामुळे प्रचार अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.