मुरबाडच्या सिंगापूर ग्रामपंचायतीत सौरक्रांती
टोकावडे, ता. ८ (बातमीदार) : संपूर्ण आदिवासी क्षेत्रातील पेसा ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या सिंगापूर ग्रामपंचायतीने शाश्वत विकास, ऊर्जा बचत आणि आधुनिक सुविधांच्या माध्यमातून तालुका व जिल्हा पातळीवर नवा आदर्श निर्माण केला आहे. सौरऊर्जेचा प्रभावी वापर, डिजिटल सुविधा आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांमुळे सिंगापूर ग्रामपंचायत आदर्श व समृद्ध पंचायतीकडे वाटचाल करत आहे.
ग्रामपंचायत सिंगापूरने सौरक्रांतीकडे भक्कम पाऊल टाकत ग्रामपंचायत हद्दीतील चार जिल्हा परिषद शाळा, चार अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि पंचायत लर्निंग सेंटर अशा एकूण १० शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा पॅनल बसवून नेट मीटरिंग व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे. या उपक्रमामुळे महावितरणचे वीजबिल शून्यावर आले असून, ग्रामपंचायतीची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होत आहे. याशिवाय, गावात सौरऊर्जेवरील पथदिवे बसविल्याने वीज बचत होत आहे. या उपक्रमांमुळे तालुका व जिल्हा स्तरावर सौरऊर्जेचा यशस्वी वापर करणारी सिंगापूर ही पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धन हाती घेतले आहे. गावाचा पर्यावरणीय समतोल राखला जात आहे. सौरऊर्जा, डिजिटल सुविधा, सुरक्षितता, शिक्षण आणि पर्यावरण या सर्व आघाड्यांवर केलेल्या कामांमुळे सिंगापूर ग्रामपंचायत आदर्श, समृद्ध व सक्षम पंचायतीकडे वाटचाल करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विविध विकासकामे
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीने विविध विकासकामे राबविली आहेत. ग्रामपंचायतीमार्फत शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत लर्निंग सेंटर आणि वाचनालय येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
शाळेचे डिजिटलीकरण
शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी शाळा व अंगणवाडी केंद्रांचे डिजिटलीकरण करण्यात आले आहे. स्मार्ट टीव्ही, पंखे आणि आधुनिक विद्युत प्रकाश व्यवस्था बसवून विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळा, सिंगापूर येथे सुसज्ज संगणक कक्ष उभारण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षणाची संधी मिळत आहे.
सौरऊर्जा, लोकसहभाग आणि शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून सिंगापूर गावाला संपूर्ण राज्यासाठी आदर्श ठरवण्याचा आमचा संकल्प आहे.
- प्रकाश कोळी, ग्रामपंचायत अधिकारी,
