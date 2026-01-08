महालक्ष्मी उड्डाणपूल खड्डेमुक्त
महालक्ष्मी उड्डाणपूल खड्डेमुक्त
‘सकाळ’च्या बातमीनंतर महामार्गाची दुरुस्ती
कासा, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर काही ठिकाणी लोखंडी सळई (रॉड) बाहेर आल्याने हा पूल वाहनचालकांसाठी अत्यंत धोकादायक झाला होता. याबाबत स्थानिकांनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारी करून खड्डे बुजवण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने अखेर कासा पोलिसांच्या पुढाकारातून तात्पुरती दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर आतापर्यंत २० ते २५ अपघात घडले असून, अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. तसेच अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत.
केवळ महालक्ष्मी उड्डाणपूलच नव्हे, तर घोळ नदीवरील पूल, तवा येथील पूल येथेही खड्डे पडले आहेत. यामुळे वाहनचालकांसह नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणाने अखेर तात्पुरती डागडुजी करण्यास सुरुवात केली आहे.
या बाबतीत महामार्ग प्राधिकरण अधिकारी सुहास चिटणीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
---------------------
आठवडाभरापूर्वी महालक्ष्मी उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांबाबत महामार्ग प्राधिकरणाने ठेकेदाराला सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी तात्पुरती दुरुस्ती सुरू केली आहे; मात्र कायमस्वरूपी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
- अमर पाटील, वरिष्ठ अधिकारी, कासा पोलिस ठाणे
----------------------------
महालक्ष्मी उड्डाणपूल खड्ड्यांनी भरलेला असून, येथे अनेक अपघात होऊन नागरिक जखमी झाले आहेत. त्यामुळे कायमस्वरूपी मजबुतीकरण करावे अन्यथा नागरिक आंदोलन करण्यास सज्ज आहेत.
- संतोष देशमुख, तालुकाप्रमुख, शिंदे गट, डहाणू
