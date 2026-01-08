प्रॉपर्टी एक्स्पोला नवी मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
९६ हजार फूटफॉल, ७०० हून अधिक घरांची विक्रमी बुकिंग
नवी मुंबई, ता. ८ : बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ नवी मुंबई यांच्या वतीने मागील महिन्यात आयोजित करण्यात आलेला प्रॉपर्टी एक्स्पोला नवी मुंबईकरांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी तब्बल ९६ हजारांहून अधिक नागरिकांनी या प्रॉपर्टी एक्स्पोला भेट दिली. यावेळी किमान ७०० हून अधिक घरांची विक्रमी बुकिंग झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या एक्स्पोमध्ये नवी मुंबई व परिसरातील नामांकित आणि विश्वासार्ह रिअल इस्टेट प्रकल्प एकाच छताखाली सादर करण्यात आले होते. विविध बजेटमधील घरे, आधुनिक सुविधा, गुंतवणुकीसाठी आकर्षक प्रकल्प आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील गृहप्रकल्पांची माहिती नागरिकांना थेट मिळाली. याचाच सकारात्मक परिणाम म्हणून या प्रदर्शनातून ७०० हून अधिक घरांची थेट बुकिंग झाली असून, यामुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट बाजारात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. प्रदर्शनातील लकी ड्रॉ हे नागरिकांचे प्रमुख आकर्षण ठरले. या लकी ड्रॉमध्ये दोन भाग्यवान विजेत्यांना चक्क कार जिंकण्याचा मान मिळाला. यामुळे प्रदर्शनातील उत्साह अधिकच वाढला. उत्कृष्ट नियोजन, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, आकर्षक मांडणी आणि ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन यामुळे BANM चा हा उपक्रम सर्वच स्तरांतून कौतुकास पात्र ठरला आहे. या प्रॉपर्टी एक्स्पोचे टायटल स्पॉन्सर एव्ही होम्स होते, तर पॅरेडाईज ग्रुप आणि इम्पेरिया यांनी मुख्य प्रायोजक म्हणून सहभाग घेतला. तसेच श्री व्हेचर्यस आणि गामी ग्रुपनेने मोलाचे सहकार्य करत या उपक्रमाच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नामांकित डेव्हलपर्सच्या सहभागामुळे प्रदर्शनाची विश्वासार्हता अधिकच वाढली. या प्रदर्शनाची आणखी एक वेगळी ओळख ठरली ती म्हणजे एअरपोर्ट थीमवर आधारित संकल्पना. संपूर्ण एक्स्पोचे डिझाइन आणि मांडणी एअरपोर्टच्या धर्तीवर करण्यात आली होती, ज्यामुळे नागरिकांना एक वेगळाच अनुभव मिळाला.
