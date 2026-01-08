पॅनल पद्धतीतील गोंधळावर शिवसेना उबाठाचा संताप
पॅनल पद्धतीतील गोंधळावर ठाकरे गटाचा संताप
राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार
कल्याण, ता. ८ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये प्रथमच लागू करण्यात आलेल्या पॅनल पद्धतीत प्रशासनाकडून नियोजनाचा अभाव दिसून येत असल्याची तक्रार ठाकरे गटाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. पक्षाचे कल्याण पूर्व विधानसभा प्रमुख नारायण पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना यासंदर्भात लेखी निवेदन दिले आहे.
पहिल्यांदाच पॅनल पद्धतीने निवडणुका होत असल्याने मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ आहे. परंतु, महापालिकेकडून त्याबाबत हवी तशी प्रभावी जनजागृती करण्यात आलेली नाही. पॅनलची भौगोलिक रचना देखील अनियमित असून, काही पॅनलमध्ये पूर्व आणि पश्चिम भागातील प्रभागांचा एकत्र समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, मतदान केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी मतदारांना तीन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागणार आहे, असे पाटील यांनी निदर्शनास आणले.
पूर्वी प्रत्येकी चार मतदान यंत्रांवर वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार मतदान होणार असल्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले होते, मात्र ऐनवेळी प्रशासनाने दोन मतदान यंत्रांवर चार वर्गवारी एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उमेदवार आणि मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून प्रचारातील माहितीत आणि प्रशासनाच्या सूचनांमध्ये मोठा फरक पडला आहे. ईव्हीएम यंत्रांची कमतरता असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे संकेत निवडणूक अधिकारी देत आहेत. मात्र, याबाबत उमेदवारांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पारदर्शक ठेवा
प्रशासनाच्या या निर्णायामुळे मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचा प्रत्यय मिळत असल्याचे ठाकरे गटाच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. आयुक्त वाघमारे यांची मुंबईत भेट घेऊन या प्रकरणाची तपासणी करून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.
