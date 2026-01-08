भाजपचे दोन बंडखोर पक्षातून निलंबित
भाजपचे दोन बंडखोर निलंबित
पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपमधून माजी नगरसेवकांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी केली आहे. मात्र पक्षाकडून फक्त दोघांवरच कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्क काढले जात आहेत.
उमेदवारी मिळाली नसल्याने भाजपच्या नऊ माजी नगरसेवकांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यात काशी मिरा येथील माजी नगरसेवक अनिल भोसले यांचाही समावेश आहे. त्यांनी भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात प्रभाग १४मध्ये शड्डू ठोकला आहे. हे कृत्य पक्षाविरोधी असून पक्षाची शिस्तभंग करणारे आहे. त्यामुळे त्यांना पक्षातून निलंबित केल्याचे पत्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन यांनी भोसले यांना दिले आहे. तर त्यांच्यासोबत पक्षाच्या पदाधिकारी कविता भोये यांनाही निलंबित केले आहे. भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोरी केलेले अनिल भोसले, कविता भोये हे प्रचार करताना पक्षाचे नाव वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांना निलंबित केल्याचा खुलासा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप जैन यांनी केला.
-----------------------------------
यापूर्वीही बंडाचा झेंडा
अनिल भोसले अनेक वर्षे पक्षाचे काम करीत आहेत. २०१२मध्ये भाजपकडून निवडून आले होते. २०१७मध्येही पक्षाकडून निवडणूक लढवू इच्छित होते; मात्र त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्या वेळी त्यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला होता, मात्र पक्षश्रेष्ठींनी त्यांची समजूत काढली होती. तसेच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केले होते.
