शाहू शिक्षण संस्था आदर्श संस्था पुरस्काराने सन्मानित

कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : शहाड येथील शाहू शिक्षण संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली मातोश्री वेलबाई देवजी हरिया कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक महाविद्यालय, देवजी हरिया विधी ही महाविद्यालये ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. या कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेच्या वतीने कोकण विभागातून यंदाचा आदर्श शिक्षण संस्था पुरस्कार संस्थेला देण्यात आला. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या हस्ते संस्थेचे सचिव डॉ. गिरीश कटके यांनी हा सन्मान स्वीकारला.
पारंपारिक शिक्षणाबरोबरच काळसुसंगत अशी आदर्श विचारसरणी विद्यार्थी मनात रुजवण्याच्या कार्यात या संस्थेने शहाड, आंबिवली, उल्हासनगर, कल्याण या शहरात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. २००४ सालापासून शाहू शिक्षण संस्था कल्याण शहरात थोर समाजसेवक डॉ. गिरीश लटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत आहे. शाहू शिक्षण संस्थेचा झालेला हा सन्मान माझा एकट्याचा नसून तो महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शाहू शिक्षण संस्थेचे प्रशासक तसेच अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष यांचा हा सन्मान आहे, असे गिरीश लटके यांनी सांगितले.
