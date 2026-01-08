पॅनल पद्धतीतील मतदान यंत्रांच्या निर्णयावर आक्षेप
दोन ईव्हीएमचा निर्णय मतदारांची दिशाभूल करणारा ः नारायण पाटील
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये प्रथमच पॅनल पद्धतीने मतदान होणार असून, या प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) संख्येबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे कल्याण पूर्व विधानसभा प्रमुख नारायण पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. त्यांनी या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
पॅनल पद्धतीनुसार अ-ब-क-ड वर्गवारी व आरक्षणानुसार प्रत्येकी स्वतंत्र मतदान यंत्र देण्यात येईल, असे सुरुवातीला स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसारच राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी प्रचाराचे नियोजन केले होते. मात्र, रविवारी (ता. ४) निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अचानक निर्णय बदलत चार स्वतंत्र मतदान यंत्रांऐवजी केवळ दोन मतदान यंत्रांवरच चारही वर्गवारीचे उमेदवार व चिन्हे समाविष्ट करून मतदान घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार असल्याचे निवडणूक अधिकारी समीर भुमकर यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयावर नारायण पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, हा बदल मतदार आणि उमेदवार दोघांनाही दिशाभूल करणारा आहे. पॅनल पद्धतीत मतदान कसे करायचे, याबाबत कोणतेही प्रात्यक्षिक किंवा प्रभावी जनजागृती करण्यात आलेली नसताना, अचानक मतदान यंत्रांची संख्या कमी केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार आहे.
न्यायालयात दाद मागणार
विशेषतः चाळी व झोपडपट्टी भागातील मतदारांना दोन मतदान यंत्रांवर चार वेळा मतदान करण्याची प्रक्रिया समजणे कठीण ठरणार असून, यामुळे मतदानाच्या गोपनीयतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. व मतमोजणी प्रक्रियेवरही संशय निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकशाही व पारदर्शकतेच्या दृष्टीने प्रत्येक बुथवर वर्गवारीनुसार स्वतंत्र चार मतदान यंत्र देण्यात यावीत, अशी मागणी करत, योग्य निर्णय न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही नारायण पाटील यांनी दिला आहे.
