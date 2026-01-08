संगीत महोत्सवात बहरली बालकलाकारांची प्रतिभा
संगीत महोत्सवात बहरली बालकलाकारांची प्रतिभा
विरार, ता. ८ (बातमीदार) : यंग ग्लोबल सिटिझन्स एज्युकेशनल ट्रस्ट व नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विरार (पूर्व) येथील नॅशनल इंग्लीश स्कूलमध्ये संगीत महोत्सव २०२६ चे आयोजन करण्यात आले होते. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या चारही शाळांमधील स्पर्धक तीन गटात विभागण्यात आले होते. या फेऱ्यांतून ४६ गुणवंत विद्यार्थ्यांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली. अंतिम फेरी ही स्वर, ताल व सर्जनशीलतेचा सुंदर संगम ठरली. विद्यार्थ्यांनी भक्तीगीते, अभंग तसेच देशभक्तीपर गीते सादर करत प्रेक्षकांची मने जिंकली.
तसेच यावेळी विविध वाद्यांचे वादन करून विद्यार्थ्यांनी आपली कौशल्ये सादर केली, ज्यामुळे कार्यक्रम अधिक समृद्ध झाला. या दरम्यान शाळेमध्ये विविध वाद्यांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. विविध वाद्यांच्या माहितीसह नामवंत संगीतकारांविषयी तपशील मांडण्यात आला होता. वाद्यांवर आधारीत संवादात्मक संगीत प्रश्नमंजुषेला पालक व विद्यार्थ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे व परीक्षक म्हणून आदित्य आपटे आणि उर्मिला नाईक उपस्थित होत्या. स्पर्धेनंतर विजेत्यांना चषक व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली, तर सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्रे देऊन त्यांचे कौतुक करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.