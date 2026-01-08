आंब्यावर रोगांची वक्रदृष्टी
मोहोर आल्याने काळजी घेण्याचे आवाहन
वाणगाव, ता. ८ (बातमीदार) : डहाणू, पालघर, विक्रमगड, वाडा, जव्हार, मोखाडा या तालुक्यांत आंबा उत्पादन घेतले जाते. पण हवामान बदल, अवकाळी पावसाने आंबा पिकाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पिकाच्या संरक्षणासाठी वेळीच औषध फवारणीचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
मोहोर येण्यापासून फळ काढणीपर्यंत तुडतुडे, फुलकिडी, भुरी रोग, फळमाशी तसेच फळगळ अशा विविध समस्या उद्भवतात. योग्य वेळी काळजी घेतल्यास नुकसान कमी होऊन उत्पादनात वाढ होते. पावसाळ्यानंतर मुळांना पाण्याचा ताण, त्यानंतर १०-१५ दिवस १२-१५°से. पेक्षा कमी तापमान राहिल्यास पालवीवर मोहोर येतो. मात्र या काळात फुलकिडीचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे मध्यम तापमान, आर्द्रतेत वाढल्यामुळे पिकावर तुडतुडे, भुरी, करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपाययोजनांचे आवाहन कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. उत्तम सहाणे यांनी केले आहे.
----------------------------
नियंत्रण गरजेचे
- आंबा परपरागीभवनाचे पीक असून मधमाश्या परागीभवनात अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मोहोर फुलण्यापासून फळ धारणेपर्यंत (२० ते २५ दिवस) रासायनिक कीटकनाशके टाळावीत. बागेत मधमाशीच्या पेट्या ठेवाव्यात. यामुळे फलधारणा सुधारून ३०-३५ टक्के उत्पादनवाढ शक्य होते.
- फळवाढीच्या अवस्थेत फळमाशी किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होतो. किडीमुळे सुमारे ३० ते ४० टक्के नुकसान होते. नियंत्रणासाठी जानेवारीपासून बागेत मिथाईल यूजेनॉलयुक्त फळमाशी सापळे चार लावावेत. फळांना पेपर बॅग लावाव्यात.
-----------------------------
आंबा फळपीक वर्षातून एकदाच येते. या फळाचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे असल्याने कीड, रोग केव्हा येतात, त्यांची लक्षणे काय आहेत हे समजून घेतले आणि योग्य वेळी उपाय केले तर नुकसान टाळून चांगले उत्पादन घेता येईल.
- डॉ. उत्तम सहाणे, पीक संरक्षण तज्ज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.