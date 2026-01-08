मतदारांचे भाव वधारले
उमेदवारांच्या खिशाला कात्री; अजब मागण्यांनी उमेदवार चक्रावले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत यंदा पॅनेल पद्धतीचा अवलंब केल्याने प्रचाराचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. एका प्रभागातील चार वॉर्डांमधील हजारो मतदारांना खूश करण्याचे आव्हान समोर असल्याने उमेदवारांची दमछाक होत आहे. निवडणूक रंगात येताच मतदारांच्या मागण्यांचा अक्षरशः पूर आला असून, काही ठिकाणी थेट रिक्षा आणि दुचाकींची मागणी होत असल्याने उमेदवारांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत असल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी एका वॉर्डापुरता मर्यादित असलेला प्रचार आता चार पटीने वाढला आहे. चारही उमेदवारांना मिळून प्रचार करावा लागत असल्याने खर्चही विभागला जाण्याऐवजी वाढला आहे. अनेक सोसायट्यांनी तर आपल्या समस्यांची मोठी यादीच उमेदवारांपुढे ठेवली आहे. इमारतींचे रंगकाम, पत्र्यांचे छत, नवीन केबल नेटवर्क आणि सोलर सिस्टीमसाठी उमेदवारांकडे ‘निधी’ मागितला जात आहे. काही प्रभागांत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून गुप्तपणे आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
यंदा मतदार केवळ आश्वासनांवर समाधान मानायला तयार नाहीत. काही मतदार चक्क दोन-तीन दिवस उमेदवारांच्या जनसंपर्क कार्यालयात ठाण मांडून बसत आहेत. ‘आमची मागणी पूर्ण करा, मगच प्रचाराला जा,’ असा पवित्रा घेतल्याने उमेदवारांना ‘मागणी व्यवस्थापन’ करणे कठीण झाले आहे. वैयक्तिक कामांसाठी घराचे पडदे, रंगकाम आणि दुरुस्तीची कामेही उमेदवारांकडून करून घेतली जात आहेत.
विकासाचे मुद्दे बाजूला?
प्रचाराच्या या धामधुमीत रस्ते, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन असे प्रश्न चर्चेतून गायब झाले असून, कोण किती देतो यावरच चढाओढ सुरू आहे. यामुळे यंदाची निवडणूक ही ‘लक्ष्मीपुत्रां’साठी सोपी, तर सर्वसामान्य उमेदवारांसाठी अत्यंत खर्चीक ठरत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
