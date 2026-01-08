डॉ. विकास हिवाळे यांना राज्यस्तरीय गुणवंत पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः राष्ट्रीय शिक्षण संस्था संचलित स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर (माध्यमिक) शाळेचे मुख्याध्यापक डॉ. विकास हिवाळे यांना राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेच्या वतीने नुकताच राज्यस्तरीय गुणवंत पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या गौरवामुळे शैक्षणिक क्षेत्रासह सर्व स्तरांतून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
विकास हिवाळे हे मागील २९ वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी आपल्या अध्यापनातून विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाबरोबरच शिस्त, संस्कार आणि कर्तव्यभावना रुजवली आहे. वर्गाध्यापनासोबतच शारीरिक शिक्षण विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंशिस्त, संघभावना आणि क्रीडाविषयक आवड निर्माण करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेने कबड्डी व लेझीमसारख्या क्रीडाप्रकारांमध्ये जिल्हा व राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती यांचा समतोल साधत त्यांनी शाळेची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
या पुरस्काराबद्दल संस्थेचे पदाधिकारी, विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालकवर्गाने हिवाळे यांचे अभिनंदन केले.
