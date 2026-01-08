शैक्षणिक संयुक्त अधिवेशनासाठी महामुंबई संघटनेची पूर्वतयारी बैठक
घाटकोपर, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील (एमएमआर) शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून पुढील धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेच्या पुढाकाराने १० जानेवारी २०२६ला मुंबईत अधिवेशनपूर्व तयारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ही बैठक चिल्ड्रन्स वेल्फेअर सेंटर स्कूल, यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम) येथे दुपारी १ ते ४ या वेळेत होणार आहे. या बैठकीत शाळांवरील भाडेवाढ, आरटीई शुल्क, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा, ‘पवित्र’ पोर्टल तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणांवरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रमुख शाळा व्यवस्थापन व शैक्षणिक संघटनांना एकत्र आणणाऱ्या व्यापक संयुक्त अधिवेशनाच्या दिशेने ही बैठक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जात आहे. प्रस्तावित अधिवेशनात महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना (एमएमएसएसएस), आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे समूह, विनानुदानित शाळा मंच, मुंबई, नॅशनल इंडिपेंडंट स्कूल्स अलायन्स, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक भारती, मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळ यांसह इतर शाळा विश्वस्त व व्यवस्थापन संघटनांचा सहभाग अपेक्षित आहे. या अधिवेशनास रेव्ह. फादर फ्रान्सिस स्वामी, एस. सी. केडिया, अनिल गर्ग, भरत मलिक, संजय पाटील, अनिल बोरनारे, अशोक बेलसरे, डॉ. विशाल कडने, अजित चव्हाण, सदानंद रावणे, अजय कौल, मीरा कोरडे तसेच महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे पदाधिकारी यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे.
