रोहा नगरपालिकेच्या भावी उपनगराध्यक्षाची उत्सुकता
बुधवारी पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणार
रोहा, ता. ८ (बातमीदार) : रोहा अष्टमी नगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह २० पैकी तब्बल १८ जागांवर विजय मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा नगरपालिकेवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली आहे. या विजयामुळे रोहा शहराच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व अधिकच बळकट झाले असून, निवडणुकीनंतर आता सत्तास्थापनेच्या पुढील टप्प्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगराध्यक्ष म्हणून वनश्री समीर शेडगे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार (ता. १४ जानेवारी) रोजी दुपारी १ वाजता कै. द. ग. तटकरे सभागृहात नगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या पदासाठी अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केली असून, सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत पातळीवर जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रोहा नगरपालिकेचा भावी उपनगराध्यक्ष कोण होणार, याकडे रोहे अष्टमीकर जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. उपनगराध्यक्षपदासाठी अष्टमी-रायकर प्रभाग क्रमांक २ चे नगरसेवक राजेंद्र जैन यांचे नाव सध्या आघाडीवर मानले जात आहे. बिनविरोध निवडून येत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या प्रभागात नवी ऊर्जा दिली. विरोधकांसह स्वपक्षातील अंतर्गत आव्हाने समर्थपणे हाताळत त्यांनी आपल्या राजकीय कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी केवळ स्वतःच नव्हे तर आपल्या सोबतच्या उमेदवारालाही विजयी करत स्थानिक राजकारणात नवा इतिहास घडवला. प्रशासकीय कामकाजावर चांगला हातखंडा, तसेच यापूर्वी विविध खात्यांचे सभापतीपद व उपनगराध्यक्षपदाचा अनुभव असल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या नावाला पसंती द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक ६ मधील अनुभवी नगरसेवक महेंद्र दिवेकर यांचे नावही चर्चेत आहे. लोकसेवेसाठी सातत्याने कार्यरत असलेले दिवेकर हे तरुण, उत्साही आणि अनुभवी नगरसेवक म्हणून ओळखले जातात. अंधार आळी व परिसरातील तरुणांची मजबूत फळी त्यांच्या पाठीशी असून, त्यामुळे त्यांची दावेदारीही मजबूत मानली जात आहे. दमखाडी येथील प्रभाग क्रमांक ८ चे नगरसेवक महेश कोलटकर हेही उपनगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेचे शहरप्रमुख मंगेश रावकर यांचा पराभव करत शहरात सर्वाधिक मताधिक्याने विजय मिळवला. यापूर्वी त्यांनी विविध खात्यांचे सभापतीपद तसेच उपनगराध्यक्षपद भूषवले असल्याने त्यांचा अनुभवही त्यांच्या बाजूने आहे.
.............................
बिनविरोध होण्याची शक्यता
उपनगराध्यक्ष निवडीचे सर्वाधिकार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे असून, ते कोणाच्या नावाचे फर्मान काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
बुधवार (ता. १४) रोजी सकाळी १० ते १२ या वेळेत उपनगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर १२ ते १२.१५ या वेळेत अर्जांची छाननी होईल. छाननीनंतर आवश्यकतेनुसार पीठासीन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहेत. मात्र नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
