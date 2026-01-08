उल्हासनगरातील निवडणुकीत १४,१५,१६ तारखेला ड्रायडे
उल्हासनगरात १४ ते १६ जानेवारी ''ड्राय डे''
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने कडक पावले उचलली आहेत. मतदानाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी १४, १५ आणि १६ जानेवारी रोजी शहरात ''ड्राय डे'' पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कोणत्याही उमेदवाराच्या खासगी सुरक्षा रक्षकांना (बॉडीगार्ड्स) मतदान केंद्र किंवा मतमोजणी कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही, असे मुख्य निवडणूक निरीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्य निवडणूक निरीक्षक निलेश गटणे आणि निवडणूक निरीक्षक रविंद्र ठाकरे यांनी बुधवारी महापालिकेत निवडणूक पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्यासह सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते. निवडणूक प्रक्रिया निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षकांना केंद्रावर बंदी घालण्यात आली आहे. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मतदानाच्या आधी आणि मतदानाच्या दिवशी (१४ ते १६ जानेवारी) मद्यविक्रीची सर्व दुकाने बंद राहतील. स्ट्राँग रूमची सुरक्षा, मतदान साहित्याचे वाटप, मॉक पोल आणि मतदान पथकांची नियुक्ती या सर्व बाबी नियमावलीनुसार काटेकोरपणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
