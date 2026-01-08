अभिनेते भाऊ कदम पालघर भेटीवर
अभिनेते भाऊ कदम पालघर भेटीवर
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत विशेष दौरा
पालघर, ता.८(बातमीदार)ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणासाठी हास्यकलाकार, नाट्य व चित्रपट अभिनेते भाऊ कदम जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना भेट देणार आहेत. या अभियानाअंतर्गत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृतीबरोबर ग्रामविकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने थेट संवाद साधणार आहेत.
पालघर तालुक्यातील ग्रामपंचायत चहाडे, ग्रामपंचायत उमरोळी, डहाणू तालुक्यातील ग्रामपंचायत घोलवड तसेच वाडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत हमरापूर येथे दौऱ्याअंतर्गत १३ जानेवारी रोजी भेटी देण्यात येणार आहेत. यावेळी भाऊ कदम विनोदी शैलीतून अनुभवाधारित मांडणी व संवादाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातील विविध उपक्रम, ग्रामपंचायतींची भूमिका, लोकसहभागाचे महत्त्व तसेच विकासकामांची माहिती प्रभावीपणे ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. या भेटींमुळे ग्रामपंचायतींमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना मिळेल तसेच अभियानाबाबत जनजागृती वाढून ग्रामस्थांमध्ये विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
-----------------------
ग्रामविकासाला गती
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामविकास प्रक्रियेला गती मिळत असून, अशा संवादात्मक, जनजागृतीपर सादरीकरणांमुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व लोकाभिमुख होतील, असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी सेविका, बचत गटाच्या महिला तसेच ग्रामस्थांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी केले आहे.
