कल्याणच्या कार्तिक गीतेची भारतीय नौदलात क्लास–१ अधिकारी म्हणून निवड
कल्याणच्या तरुणाची कमाल
अवघ्या १८ व्या वर्षी नौदलात क्लास-१ अधिकारी म्हणून निवड
कल्याण, ता. ८ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेतील तरुण कार्तिक गीते याची वयाच्या अवघ्या १८व्या वर्षी भारतीय नौदलात क्लास-१ अधिकारी सबलेफ्टनंट म्हणून निवड झाली आहे. पुढील चार वर्षे तो आयएनएमध्ये कठोर प्रशिक्षण घेणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याची नियुक्ती भारतीय नौदलात सब-लेफ्टनंट (क्लास–ए अधिकारी) पदावर होणार आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल कल्याण शहरासह सर्वच स्तरावरुन कार्तिकचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
कार्तिकने कल्याण येथील प्राथमिक शिक्षण सिद्धार्थ विद्या मंदिरात आपले शिक्षण पूर्ण केले. दहावीच्या परीक्षेत त्याला ९३.८० टक्के मिळाले होते. त्यानंतर त्याने बी.के. बिर्ला महाविद्यालयात विज्ञान शाखेतून बारावीचे शिक्षण पूर्ण करत ८८.८३ टक्के प्राप्त केले. कार्तिकने तीन वेळा एनडीएची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. बारावीनंतर बी. टेक नेव्हल एंट्री स्कीम अंतर्गत ‘जेईई मेन’ परीक्षेमार्फत त्याची भारतीय नौदलाच्या एसएसबी मुलाखतीसाठी निवड झाली. या मुलाखतीत शिफारस मिळवल्यानंतर वैद्यकीय चाचणीतही तो पात्र ठरला. शेवटी मेरिट लिस्टमध्ये स्थान मिळवत कार्तिकला केरळमधील भारतीय नौदल अकादमी येथून नियुक्ती पत्र प्राप्त झाले आहे. कार्तिक, तुझ्या कठोर परिश्रमांना आज खरे यश आले आहे, अशा शब्दांत कार्तिकच्या पालक आणि शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला.
भारतीय नौदलात भरतीच्या मुख्य अटी :
भारतीय नौदलात क्लास वन म्हणून निवड होण्यासाठी काही मुख्य प्रवेशमार्ग आहेत. एनडीए, बारावी बी. टेक कॅडेट एन्ट्री, सीडीएस आणि एसएससी यापैकी एक परिक्षा उत्तीर्ण असावा. वय १६ ते २५ पर्यंतच असावे. उमेदवार अविवाहित आणि भारतीय नागरिक असावा. याशिवाय वैद्यकीयदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या तो तंदुरुस्त असावे.
आनंद गगनात मावेना
मागील अडीच वर्षे मी अपार मेहनत घेतली. परंतु, लहानपणापासूनच सैन्यात भरती होण्याचे माझे स्वप्न होते आणि घरातूनही मला पाठबळ होते. त्यामुळे हे शक्य झाले. जेव्हा निवड झाली तेव्हा माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. इंटरव्ह्यूमध्ये जेव्हा त्यांनी माझे नाव घेतले तेव्हा डोळ्यात आनंदाश्रू आले. जणू का आता थांबायचं नाही. इथपर्यंत आलो आहे पुढेही चांगले करायचे आणि भारताला पुढे न्यायचे. माझी इतक्या वर्षांची मेहनत थोड्याच सेकंदात डोळ्यासमोर आली होती, अशा भावना कार्तिकने व्यक्त केल्या.
