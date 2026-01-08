कल्याण–डोंबिवली लोकलमध्ये लॅपटॉप चोरट्यांचा सळसुळाट
कल्याण-डोंबिवली लोकलमध्ये लॅपटॉप चोरट्यांचा सळसुळाट
नोकरदार प्रवासी हैराण; आठवड्याला दोन-तीन गुन्ह्यांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कधी काळी लोकल रेल्वेमध्ये पाकीटमारांचा सुळसुळाट होता. प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे आणि पोलिस कारवाईमुळे हा प्रकार हळूहळू कमी झाला. मात्र, आता त्याच जागी लॅपटॉप चोरट्यांनी आपले बस्तान बसवले असून, कल्याण-डोंबिवली-सीएसएमटी मार्गावरील लोकल प्रवासी विशेषतः नोकरदार वर्ग प्रचंड त्रस्त झाला आहे.
गेल्या आठवड्यातच दोन ते तीन लॅपटॉप चोरीचे गुन्हे कल्याण व डोंबिवली लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. लॅपटॉपसोबतच त्यातील महत्त्वाची कार्यालयीन व खासगी माहितीही चोरीला जात असल्याने अनेक नोकरदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. डेटा पुन्हा कसा मिळवायचा, कार्यालयीन काम कसे पूर्ण करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो.
लोकल डब्यात चोरटे सुस्थितीत, नोकरदारासारख्या वेशात प्रवास करतात. गर्दीचा फायदा घेत ते प्रवाशांच्या लॅपटॉप बॅगांवर लक्ष ठेवतात. बहुतेक लॅपटॉप बॅगा एकसारख्या रंगाच्या व आकाराच्या असल्याने ओळखणे कठीण होते. अनेक प्रवासी बॅग मंचकावर ठेवून डुलकी घेतात. हीच संधी साधत चोरटे लॅपटॉपची बॅग उचलून स्थानकावर उतरून पसार होतात. प्रवाशाला जाग आल्यावर बॅग गायब झाल्याचे लक्षात येते.
बेतुरकरपाडा, कल्याण येथील दिलीप जाधव यांची ठाकुर्ली स्थानकाजवळ लॅपटॉप बॅग चोरीला गेली असून त्यांनी डोंबिवली लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. घणसोली येथील भावेश खोत यांचा सुमारे ७० हजार रुपये किमतीचा लॅपटॉप घाटकोपर ते कल्याण दरम्यान चोरीला गेला. तर अंधेरीतील किरण कस्तरे यांची सुमारे ६४ हजार रुपयांची बॅग चोरट्यांनी लंपास केली आहे. या वाढत्या घटनांमुळे प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, लोहमार्ग पोलिसांनी गस्त वाढवावी आणि प्रवाशांनीही अधिक सतर्क राहावे, अशी मागणी होत आहे.
