पोपटीसाठी खवय्यांची पावट्यांच्या शेंगांना पसंती
पेण बाजारात शेंगा ६० रुपये किलो; गावठी वाल उशिरा
पेण, ता. ८ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यात यंदा परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने शेतीच्या हंगामावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः रब्बी हंगामातील कडधान्य पिकांची लागवड अनेक तालुक्यांमध्ये उशिराने झाली असून त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवरही दिसून येत आहे. दरवर्षी पोपटीसाठी खवय्यांची पहिली पसंती असणाऱ्या गावठी वालाच्या शेंगा अद्याप बाजारात दाखल न झाल्याने पोपटीप्रेमींना पर्याय म्हणून पावट्याच्या शेंगांकडे वळावे लागत आहे.
सध्या पेण बाजारपेठेत पावट्याच्या शेंगा प्रतिकिलो ६० रुपये दराने विकल्या जात असून त्यांना चांगली मागणी आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पोपटीचा हंगाम सुरू होतो. या काळात रस्त्यालगत असणारे हॉटेल्स, ढाबे, फार्महाऊस तसेच खासगी ठिकाणी रात्रीच्या सुमारास पोपटीचे आयोजन केले जाते. पोपटीला खास चव देण्यासाठी चिकन, अंडी, बटाटा, मटर, चवळीच्या शेंगा यांसह वालाच्या शेंगांचा वापर केला जातो. मात्र यंदा गावठी वालाच्या शेंगा उपलब्ध नसल्याने पुणे, नाशिक परिसरातून येणाऱ्या पावट्याच्या शेंगांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. गावठी वाल हा पोपटीसाठी अधिक चविष्ट आणि स्वादिष्ट मानला जातो. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध होताच त्याला मोठी मागणी असते. साधारणतः गावठी वालाच्या शेंगा १२० ते १५० रुपये किलो दराने विकल्या जातात, तर पहिल्या हंगामात काही वेळा हा दर १५० ते १८० रुपये किलोपर्यंत जातो. मात्र यंदा अवकाळी पावसामुळे गावठी वाल, चवळी आणि मुगाच्या शेंगांची पेरणी उशिरा झाल्याने त्या तयार होण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पोपटीचा हंगाम सुरू असतानाही गावठी वालाच्या शेंगा बाजारात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पावट्याच्या शेंगा हा खवय्यांसाठी तात्पुरता का होईना, पण समाधानकारक पर्याय ठरत आहे. पोपटीमध्ये टाकल्यानंतर या शेंगांनाही चांगली चव येत असल्याने ग्राहकांकडून त्यांना पसंती मिळत आहे. विशेषतः मध्यम दरात उपलब्ध असल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हा परवडणारा पर्याय ठरत आहे.
पेण येथील शेंगा विक्रेत्या रुख्मिणी पवार यांनी सांगितले की, यंदा अवकाळी पावसामुळे गावठी वालाच्या शेंगा उशिराने तयार होणार आहेत. पोपटीचा हंगाम सुरू झाल्याने ग्राहकांकडून शेंगांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे आम्ही पावट्याच्या शेंगा बाजारात आणल्या असून त्या ६० रुपये किलो दराने विक्रीस उपलब्ध आहेत. सध्या ग्राहकांकडून या शेंगांना चांगली पसंती मिळत आहे. एकंदरीतच, रब्बी हंगामातील पिकांना लागलेल्या विलंबामुळे यंदा पोपटीचा आस्वाद थोडा वेगळ्या चवीचा ठरत असला, तरी खवय्यांनी पावट्यांच्या शेंगांवर समाधान मानत पोपटीचा आनंद घेतल्याचे चित्र सध्या पेण आणि परिसरात पाहायला मिळत आहे.
