टिटवाळा पश्चिमेकडील मांडा परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य
मांडा परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य
नागरिक व प्रवाशांना नाहक त्रास
टिटवाळा, ता. ८ (वार्ताहर) : टिटवाळा पश्चिमेकडील मांडा परिसरात अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून राहिल्याने नागरिकांसह प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. दैनंदिन वर्दळीचा हा रस्ता असूनही कचरा न उचलल्यामुळे परिसरात अस्वच्छता पसरली आहे.
आरपीएफ पोलिस स्थानकाच्या बाजूला उघड्यावरच मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला आहे. या कचऱ्यामुळे परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले असून रस्त्यावरून चालताना नागरिकांना नाकाल रुमाल लावावा लागत आहे. कधीक-धी कचऱ्यातून घाण पाणी रस्त्यावर वाहत असून पाण्यामुळे कचऱ्याचा चिखल तयार होत झाल्याने परिस्थिती आणखीच बिकट होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना, नोकरदार वर्गाला आणि वयोवृद्ध नागरिकांना बसत आहे. या कचऱ्यामुळे रस्ता निसरडा बनला असून चालताना घसरून पडण्याचा धोका देखील वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परिसरातील अस्वच्छतेमुळे दुर्गंधी पसरत असून आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही बाब गंभीर ठरत आहे.
ठोस उपाययोजना राबवा
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. जमा झालेला कचरा लवकरात लवकर उचलून नियमित साफसफाई करण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे. परिसर स्वच्छ राहिल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि दैनंदिन वाहतुकीसह पादचाऱ्यांची गैरसोयही टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
