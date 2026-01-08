अंगणवाडीतील चिमुकल्यांच्या क्रीडा स्पर्धांचा उत्साहात प्रारंभ
मांजर्ली येथे चिमुकल्यांच्या क्रीडा स्पर्धांचा उत्साह
अंगणवाडीत विविध क्रीडा स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद
टिटवाळा, ता. ८ (वार्ताहर) ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून कल्याण पंचायत समितीच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्प कल्याण ग्रामीण अंतर्गत तालुक्यातील मांजर्ली येथे अंगणवाडी केंद्रातील चिमुकल्यांसाठी विविध क्रीडा स्पर्धा पार पडल्या. या उपक्रमाला चिमुकले, त्यांचे पालक आणि अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून संपूर्ण परिसर बालहास्याने आणि उत्साहाने फुलून गेला होता.
या कार्यक्रमास अभियानाचे सदस्य संजय कांबळे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून माजी जिल्हा परिषद सदस्य जयश्री सासे आणि ग्रामपंचायत सदस्य कमलाकर भेरले यांनी उपस्थिती दर्शवली. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख पाहुणे संजय कांबळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने, तर अध्यक्षा रोहिणी घारे यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजनाने करण्यात आली. त्यानंतर चिमुकल्यांसाठी लेझीम, धावणे, बेडूक उड्या, बादलीत चेंडू टाकणे आदी स्पर्धा घेण्यात आल्या. याचवेळी मातांसाठी आणि अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांसाठी लिंबू-चमचा स्पर्धा रंगली. या स्पर्धांमध्ये रंजनी मार्के, उज्वला भोईर, रंजना केणे, जोस्ना भेरले, दीपिका घारे, अलका घारे, बेबी सांबरे, वेणू रोहणे आदींनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
समारोपप्रसंगी सर्व विजेत्या स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते विविध बक्षिसांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी निळजे गटाच्या पर्यवेक्षिका सुनीता भांगरे, प्रकल्प अधिकारी उषा लांडगे तसेच गटातील अंगणवाडी सेविका-मदतनीस आणि ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा परिषद शाळा, मांजर्ली येथील शिक्षिका सुप्रिया पवार यांनी केले.
संस्था सक्षमीकरणासाठी उपक्रम महत्त्वाचे
कल्याण एकात्मिक बाल सेवा योजना प्रकल्प अधिकारी उषा लांडगे यांनी तालुक्यातील ४६ ग्रामपंचायतींमध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत सर्व अंगणवाड्यांमध्ये चिमुकल्यांसाठी क्रीडा स्पर्धा राबविण्याचा संकल्प असल्याचे सांगत, गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरणासाठी शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना बळकटी देणारे असे उपक्रम महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.