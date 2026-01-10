तळ्यात एकाच दिवशी ३९ वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी
तळ्यात एकाच दिवशी ३९ वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत लोकसहभागातून जलसंवर्धनाला चालना
तळा, ता. १० (बातमीदार) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या माध्यमातून तळा तालुक्यात जलसंवर्धनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण आणि आदर्श उपक्रम राबविण्यात आला. एकाच दिवशी तालुक्यातील तब्बल ३९ ठिकाणी वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात आली. या उपक्रमामुळे तालुक्यातील जलसाठवण क्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकसहभाग आणि श्रमदानाच्या जोरावर साकारलेले हे काम ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरत आहे.
यापूर्वी या अभियानांतर्गत तळा तालुक्यात १४ ठिकाणी वनराई बंधारे उभारण्यात आले होते. त्यानंतर ७ जानेवारीला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसहभागातून एकाच दिवशी ३९ ठिकाणी ही कामे हाती घेण्यात आली. ग्रामस्थ, शेतकरी, युवक, महिला बचत गट सदस्यांनी मोठ्या उत्साहात श्रमदान करीत या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. वनराई बंधाऱ्यांच्या उभारणीमुळे पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरण्यास मदत होणार आहे. परिणामी भूमिगत पाण्याची पातळी वाढून विहिरी, बोअरवेल आणि ओढे-नाल्यांमधील पाणी टिकून राहणार आहे. या पाण्याचा उपयोग करून कलिंगड, भाजीपाला तसेच इतर हंगामी पिकांची लागवड शक्य होणार असून, शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
गटविकास अधिकारी महादेव शिंदे यांनी नागरिकांनी केलेल्या श्रमदानाबद्दल ग्रामस्थ बंधू-भगिनींचे आभार मानले. नागरिकांच्या एकीमुळेच गावाच्या विकासाला गती मिळते, असे नमूद करीत त्यांनी सांगितले, की अशा उपक्रमांमुळे गावे अधिक स्वयंपूर्ण आणि वैभवशाली होतील. जलसंवर्धनासारख्या कामांमध्ये लोकसहभाग वाढल्यास ग्रामीण भाग प्रगतीकडे निश्चितच एक पाऊल पुढे जाईल. या वेळी गावकऱ्यांच्या कामाचे आणि एकजुटीचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.