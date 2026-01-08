कॉलम
मतदान करण्याचे सेल्फीद्वारे आवाहन
नेरूळ (बातमीदार) : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने मुख्यालयासह सर्व कार्यालये, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची कार्यालये, विष्णुदास भावे नाट्यगृह, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, तसेच वंडर्स पार्क, सेंट्रल पार्क अशी उद्याने, रुग्णालये, मॉल्स यासारखी वर्दळीची ठिकाणे येथे मतदानाविषयी जनजागृती करणारे सेल्फी बुथ उभारण्यात आले आहेत. या सेल्फी बूथवर नागरिक उत्साहाने छायाचित्रे काढत असून समाज माध्यमांवर अपलोड करून इतरांनाही मतदानाचे आवाहन करीत आहेत. महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनीही मतदानाच्या सेल्फी बूथवर छायाचित्र काढून ‘मी मतदान करणार, तुम्हीही मतदान करा’, असे आवाहन नवी मुंबईकर नागरिकांना केले.
---
रिक्षांवर बॅनर्सद्वारे मतदान जागृती
नेरूळ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा, याकरिता नागरिकांपर्यंत मतदान करा व शहर विकासामध्ये आपले योगदान द्या, असे आवाहन वेगवेगळ्या स्वरुपात केले जात आहे. मतदानाचे कर्तव्य बजावून आपले काम करू शकतो. त्यामुळे कोणीही मतदान करण्याचे टाळू नये, असे रिक्षाचालकांना सांगतानाच या वर्षी पहिल्यांदाच मतदान कसे करायचे, या विषयीची माहिती व मतदानाची पद्धती सांगण्यात आली. त्याचप्रमाणे महापालिका क्षेत्रात ५०० हून अधिक रिक्षांच्या पाठीमागील बाजूस प्रत्येकाने मतदान अधिकार बजावावा, अशा आशयाचे फलक लावण्यात आले आहेत.
