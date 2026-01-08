अंबरनाथमधील १२ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या काँग्रेसच्या हालचाली
काँग्रेस कायदेशीर
कारवाई करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १२ नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काँग्रेसने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अंबरनाथमध्ये काँग्रेस नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रकार हा पूर्णपणे बेकायदा असून, या सर्व १२ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काँग्रेस कायदेशीर कारवाई करणार आहे. स्वतंत्र गट स्थापन करणे किंवा नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे हे अनैतिक आणि असंवैधानिक आहे. लवकरच या सर्वांना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येतील, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.