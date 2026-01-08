महिलेच्या अवयव दानामुळे तिघांना मिळणार जीवदान
२०२६ वर्षातील पहिली नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबईत २०२६मधील पहिली मृत्यूनंतरच्या अवयव दानाची घटना जसलोक रुग्णालय व संशोधन केंद्रात नोंद करण्यात आली आहे. ४६ वर्षीय महिलेच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक गरजू रुग्णांना नवे जीवन मिळणार आहे. या अवयव दानातून हृदय, फुप्फुसे आणि यकृत यांचे यशस्वी दान करण्यात आले. याशिवाय कॉर्निया (डोळ्यांचे ऊतक) दानही करण्यात आले असून यामुळे दृष्टिहीन रुग्णांना दृष्टी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जसलोक रुग्णालयातील डॉक्टर, प्रत्यारोपण समन्वयक आणि संबंधित वैद्यकीय पथकाच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. मृत्यूनंतर अवयव दानाबाबत समाजात जनजागृती वाढण्याच्या दृष्टीने ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. शहरात २०२६मध्ये पहिले अवयवदान झाले आहे. एका ४४ वर्षीय महिलेची तब्येत बिघडल्याने तिला जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही तिची प्रकृती खालावत राहिली. अखेर तिला ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले. त्यानंतर तिच्या कुटुंबाने तिचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला. या अवयव दानाने अनेक गंभीर आजारी रुग्णांना आशा दिली आहे आणि वर्षाच्या सुरुवातीलाच समाजासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण समोर ठेवले गेले आहे.
