गुजराती पत्रकातून भाजप उमेदवाराचा प्रचार

नवी मुंबई, ता. ८ : वाशीतील मतदारांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी भाजपच्या मराठी उमेदवारांनी चक्क गुजराती भाषेत पत्रके वाटली आहेत. भाजप उमेदवारांच्या या प्रचारानंतर मनसेने नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराविरोधात प्रचार करताना मराठी भाषेचा अपमान केल्याची टीका मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी केली.
वाशी प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये भाजपतर्फे माजी नगरसेवक दशरथ भगत, निशांत भगत, प्रती भगत आणि दयावती शेवाळे असे पॅनल लढवले जात आहे. या प्रभागात वाशी गावासह सानपाडातील काही परिसर येतो. या भागात भगत यांचे पूर्वीच्या नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. महापालिकेने आता हे प्रभाग एकत्र करून चार सदस्यांचा पॅनल तयार केल्यामुळे प्रभागाची रचना बदलली आहे. पूर्वीपेक्षा सध्याच्या प्रभागाचा आकार बदलल्यामुळे उमेदवारांना चार ठिकाणी प्रचार करावा लागत आहे. सिडको परिसरात वेग-वेगळ्या धर्मातील आणि प्रांतातील लोक वास्तव्य करीत असल्यामुळे त्यांंना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारांकडून मातृभाषांचा वापर केला जाता आहे.
वाशी आणि सानपाडा भागात मराठी लोकांसोबत गुजराती आणि हिंदी भाषिक लोकांचे वास्तव्य आहे. या लोकांना आपण केलेली कामे आणि भविष्यात केली जाणाऱ्या कामांची माहिती देण्यासाठी भाजपच्या उमेदवारांनी गुजराती भाषेत पत्रके वाटली. ही गुजराती भाषेत पत्रके वाटून मराठीचा अपमान केल्याचा आरोप गजानन काळे यांनी केला आहे. तसेच मराठी मतदार याची दखल नक्कीच घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
चार भाषांतून पत्रके वाटली!
मुळात ही पत्रके फक्त गुजराती भाषेतून नसून मराठी, हिंदी, गुजराती आणि इंग्रजी अशा चार भाषेत छापली असल्याचे दशरथ भगत यांच्या पॅनलकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उमेदवारांना सर्व भाषेतून प्रचार करण्याचा अधिकार असून सर्वधर्म समभाव या धारणेतून प्रचार केल्याने त्याने कोणत्याही भाषेचा अपमान होत नसल्याचे भाजपच्या उमेदवारांनी स्पष्ट केले आहे.
