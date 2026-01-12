केडीएमसी निवडणूकीसाठी सर्व महत्वाच्या ठीकाणी सी.सी.टी.व्ही.ची करडी नजर
निवडणूक प्रक्रियेवर सीसीटीव्हीची करडी नजर
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक सुरळीत पार पडावी यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी निहाय मतदान साहित्य वाटप केंद्र, जमा केंद्र व मतमोजणी केंद्र येथे सुद्धा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून तेथील कामकाजावर सीसीटीव्हीची करडी नजर राहणार आहे. स्ट्राँग रूम, ट्रेनिंग सेंटर, मतदान केंद्र, मतदान साहित्य वाटप व जमा केंद्र, मतमोजणी केंद्र येथे विद्युत विभागाकडून विद्युत संच मांडणी, विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यावर पर्यायी वीज पुरवठा कामी जनरेटर व्यवस्थेचेसुद्धा नियोजन केल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त शहर अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) प्रशांत भागवत यांनी दिली आहे.
