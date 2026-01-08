शिवसेनेच्या उमेदवाराला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवाराकडून बिनशर्त पाठिंबा
ठाकरेंच्या उमेदवाराचा शिंदेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवलीतून आणखी एक मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. मतदानाला अवघा आठवडा उरला असताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवाराने थेट शिवसेनाच्या (शिंदे गट) उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या खात्यामध्ये आणखी एक बिनविरोध उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यानिमित्ताने महापालिका निवडणुकीतील खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या आणखी एक मास्टरस्ट्रोकची चर्चा रंगली आहे. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील पॅनेल क्रमांक ३० (ड) मधील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार रामचंद्र गणपत माने उर्फ भीमा हे पॅनल क्र ३० च्या (ड) मधून निवडणूक लढवत होते. त्यांनी आपला संपूर्ण पाठिंबा त्यांच्यासमोरील शिवसेना महायुतीचे उमेदवार अर्जुन बाबू पाटील यांना आणि पॅनल क्रमांक ३० मधील शिवसेनेच्या उमेदवारांना जाहीर केला आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आपल्या पाठींब्याचे पत्र दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
तर रामचंद्र गणपत माने उर्फ भीमा यांनी केलेल्या शिवसेना पक्ष प्रवेशावेळी सचिव भाऊसाहेब चौधरी, आमदार राजेश मोरे, भाजप जिल्हाप्रमुख नंदकिशोर परब, निवडणूक प्रचार प्रमुख नाना सूर्यवंशी, ज्येष्ठ नगरसेवक रमेश म्हात्रे, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, उमेदवार अर्जुन पाटील, सचिन पोटे, ओम लोके, सागर जेधे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. पॅनल क्रमांक ३० मधील डॉ. मनोज पाटील यांनी अर्जुन पाटील यांना पाठिंबा दिला असून अर्जुन पाटील यांच्या समोर एकही उमेदवार निवडणूक लढण्यास नसून जे दोघे होते, त्यांनीही बिनशर्त पाठिंबा दिल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या यशस्वी नेतृत्वात ही लढत शिवसेनेसाठी या पॅनलमध्ये एकतर्फी झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
