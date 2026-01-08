निवडणूक रणधुमाळीत राज ठाकरेंची धावती भेट
राज यांची कल्याण, डोंबिवलीला धावती भेट
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी कल्याण-डोंबिवली शहराला धावती भेट दिली. मनसेच्या आठ उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचार कार्यालयाचे त्यांनी उद््घाटन केले. या दौऱ्यामुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच उमेदवारांचा आत्मविश्वासही दुणावल्याचे चित्र आहे.
राज ठाकरे यांनी प्रत्येक प्रचार कार्यालयात उमेदवारांसोबत स्वतंत्र बैठक घेत निवडणुकीचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रचाराची दिशा, स्थानिक प्रश्न, मतदारांशी संपर्क आणि पुढील रणनीती यावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच विविध पक्षांकडून उमेदवारांना मिळालेल्या ऑफर्सबाबत थेट माहिती घेत, प्रतिकूल परिस्थितीतही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिल्याबद्दल उमेदवारांचे कौतुक करत आभार मानले.
पक्षनिष्ठा हीच खरी ताकद आहे. आत्मविश्वासाने आणि प्रामाणिकपणे निवडणूक लढा, असा संदेश राज ठाकरे यांनी उमेदवारांना दिला. त्यांच्या या शब्दांनी उमेदवारांमध्ये नवचैतन्य संचारल्याचे कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.
राज यांनी डोंबिवली मध्यवर्ती शाखेलाही भेट दिली. येथे कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली पूर्व व पश्चिम येथील सर्व मनसे तसेच ठाकरे समर्थित अधिकृत उमेदवारांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत प्रचाराची दिशा, प्रभागनिहाय परिस्थिती आणि निवडणूक रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. संपूर्ण दौऱ्यात विविध ठिकाणी राज यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. ढोल-ताशे, घोषणा आणि कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
