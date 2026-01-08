राबोडीत राष्ट्रवादीच्या दोन गट आमनेसामने
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : शहरातील राबोडी परिसरात बुधवारी (ता.7) रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गट आणि शरद पवार गटातील कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचा जोर वाढला असतानाच ही घटना घडल्याने परिसरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड हे आपल्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी राबोडी प्रभाग क्रमांक १० मध्ये आले होते. प्रचार फेरीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ठाणे जिल्हाध्यक्ष तसेच राबोडी प्रभागातील उमेदवार नजीब मुल्ला यांच्या समर्थकांनी आव्हाड यांच्या समोर जोरदार घोषणाबाजी केली. या घोषणाबाजीला प्रत्युत्तर म्हणून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांनीही नजीब मुल्ला यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. यामुळे दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे काही काळ परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अचानक झालेल्या गोंधळामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण पसरले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यानंतर आमदार जितेंद्र आव्हाड हे तेथून निघून गेले.
