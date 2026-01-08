खारघरमध्ये ११९ मतदान केंद्रे
खारघर, ता. ८ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीतील खारघर परिसरातील प्रभाग क्रमांक ४, ५ आणि ६ या परिसरात ११९ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, शांततेत व सुरळीत पार पडावी, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना एका मतदारांना चार उमेदवारांना मतदान करावे लागणार आहे. त्यामुळे मतपत्रिका पाहणी करून मतदान करताना वेळ लागण्याची शक्यता आहे. तसेच या तीन प्रभागांतील एकूण मतदार संख्या एक लाख दोन हजार ९१४ असून मतदान केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. नागरिकांना मतदानासाठी लांब अंतर कापावे लागू नये, तसेच ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार आणि महिलांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मतदान केंद्रे वसाहतीमधील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये उभारण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रशिक्षित कर्मचारी, सुरक्षेसाठी पोलिस बंदोबस्त आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा तैनात करण्यात येणार आहे. ईव्हीएमची तपासणी, मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यावर विशेष भर दिला जात असून मतदारांना मतदान प्रक्रियेबाबत माहिती मिळावी, यासाठी पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे.
मतदान केंद्रावर योग्य प्रकारे मतदान प्रक्रिया पार पाडावी, दुबार मतदार असल्यास मतदान कसे करावे, याविषयी प्रशिक्षण दिले जात आहे. खारघरमधील मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करून लोकशाही उत्सव साजरा करावा.
- ज्ञानेश्वर खुटवड, निवडणूक निर्णय अधिकारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.