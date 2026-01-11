कचरावेचक महिलांमध्ये मतदान जनजागृती
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) : निवडणूकविषयक स्वीप कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक नागरिकाने आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, या करिता मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत आहे. यामध्ये यावर्षी पहिल्यांदाच बहुसदस्यीय पॅनल पद्धतीने मतदान होणार आहे. मतदानाविषयी जनजागृतीमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करून विविध समाज घटकांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अनुषंगाने नवी मुंबईतील कचरावेचक महिलांना एकत्र करून त्यांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले व पॅनल पद्धतीमध्ये करावयाच्या मतदानाची माहिती देण्यात आली. सेक्टर १४ कोपरखैरणे येथील निसर्गोद्यानात उपस्थित १२५ हून अधिक कचरा वेचक महिलांमध्ये मतदानाविषयक जनजागृती करण्यात आली. या वेळी नवी मुंबई स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रमुख प्रा. वृषाली मगदूम यांनीही महिलांना राज्यघटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क स्वत:, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनीही बजावावा, याबाबत आवाहन केले.
