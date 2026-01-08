मनसे सैनिकांचा बॉम्बे धाब्यावर हल्ला,
मनसैनिकांनी धाब्याचा नामफलक फाडला
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) ः सध्या महापालिका निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मनसैनीकांनी बॉम्बे धाब्याचा नामफलक फाडून टाकला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे हे कल्याणहून प्रचार संपवून भिवंडीमार्गे ठाण्याच्या दिशेने जात असताना त्यांची नजर ठाणे भिवंडी सीमेवरील खारीगाव खाडीच्या ब्रिज नजीक असलेला "बॉम्बे ढाब्या" वर गेली. जेथे अजूनही बॉम्बे ढाबा हे नाव असल्याचे आपल्या सोबत असलेलेल ठाणे व पालघर जिल्हाप्रमुख अविनाश जाधव यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. त्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ठाणे जिल्हा प्रमुख परेश चौधरी आपल्या सहकाऱ्यांसह बॉम्बे ढाबा येथे दाखल होत. ढाबा व्यवस्थापकास येथील नाव तत्काळ बदलण्याच्या, येथील विद्युत साईन बोर्ड बंद करण्यास सांगून न थांबता मनसे सैनिकांनी येथील नामफलक फाडून आपला संताप व्यक्त केला. या आंदोलनात अँड. सुनील देवरे, मिलिंद तरे, पुरुषोत्तम म्हात्रे, अविष पाटील, कुमार पुजारी, मंगेश म्हात्रे, शुभम घोडके, राकेश पाटील, यश गुळवी सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.