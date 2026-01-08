‘मक’ ट्रेनला आग : मध्य रेल्वेच्या लोकल वाहतुकीला फटका
रेल्वेच्या कचरा गाडीला आग
लोकल वाहतुकीला फटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मध्य रेल्वेच्या कुर्ला आणि विद्याविहार रेल्वे स्थानकांदरम्यान कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रेनला बुधवारी रात्री ८ वाजून ३८ मिनिटांच्या सुमारास आग लागली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी गर्दीच्या वेळी लोकल सेवांवर मोठा परिणाम झाला. यामुळे कामावरून घरी जाणाऱ्या मुंबईकरांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला आणि विद्याविहार स्थानकांदरम्यान सायडिंगमध्ये उभ्या असलेल्या कचरा वाहून नेणाऱ्या ‘मक’ ट्रेनच्या एका डब्याला आग लागली. काही वेळातच आगीचे लोळ बाहेर येऊ लागल्याने परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेचे अभियांत्रिकी पथक आणि मुंबई अग्निशमन दल तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. आग विझवण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने सायन ते विद्याविहारदरम्यानचा ओव्हरहेड वायर (ओएचई) वीजपुरवठा तात्पुरता बंद करण्यात आला. त्यामुळे अप धीम्या मार्गावरील लोकल वाहतूक काही काळासाठी स्थगित ठेवावी लागली. यामुळे मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील लोकल सेवांचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. दादर, कुर्ला आणि घाटकोपर स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून आली.
...
वाहतूक २० मिनिटे ठप्प
मध्य रेल्वेच्या पथकाने तत्परतेने कारवाई करीत अवघ्या काही मिनिटांत, म्हणजे रात्री ८ वाजून ५५ मिनिटांपर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर बंद करण्यात आलेला वीजपुरवठा पूर्ववत करून लोकल सेवा हळूहळू सुरळीत करण्यात आली. २० मिनिटे अप धीम्या मार्गांवरील लोकल वाहतूक खोळंबली होती.
...
चौकशी होणार
या घटनेत ‘मक’ ट्रेनच्या एका डब्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, याप्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीनंतरच आग कशामुळे लागली याबाबतची माहिती समोर येईल, असे मध्य रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नसल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.