-ठाण्यात राज ठाकरे यांची शाखाभेट
ठाण्यात राज ठाकरे यांची शाखा भेट
१२ तारखेच्या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : मी इथे कोणते भाषण देण्यासाठी नाही तर, तुमच्या दर्शनासाठी आलोय. १६ तारखेला सर्व उमेदवारांनी गुलाल उधळत आले पाहिजे. १२ तारखेला ठाण्यात होणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत होणाऱ्या संयुक्त सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा, असे आवाहन मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना केले.
ठाणे महापालिकेच्या निवडणुक प्रचारासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी ठाण्यात मनसे व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या विविध शाखांना भेटी दिल्या. या दौऱ्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत निवडणूक प्रचाराला गती दिली. कोपरी येथील अष्टविनायक चौकात सायंकाळी सात वाजता राज ठाकरे यांचे आगमन झाले. ढोल-ताशांच्या गजरात मनसे व शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी महिला कार्यकर्त्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. यानंतर त्यांनी मनसे व शिवसेना ठाकारे पक्षाच्या उमेदवारांसोबत नागरिकांना अभिवादन केले. पुढे टेंभी नाका येथे दिवंगत धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या पुतळ्याला त्यांनी अभिवादन केले. त्यानंतर चरई येथे शिवसेना पक्षाचे नेते व माजी खासदार राजन विचारे यांच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष केदार दिघे, अभिजित पानसे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. राज ठाकरे यांनी पुढे चंदनवाडी येथील शिवसेना शाखेसह ठाण्यातील विविध मनसे व शिवसेना उबाठा शाखांना भेटी दिल्या. प्रत्येक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले.
