केडीएमसीत बिनविरोध नगरसेवकांनाही ‘नोटा’चा अधिकार द्या
बिनविरोध नगरसेवकांनाही ‘नोटा’चा अधिकार द्या!
श्रीनिवास घाणेकर यांची राज्य निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत तब्बल २० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही प्रक्रियेतील मतदारांच्या अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांच्या प्रभागातील ईव्हीएमवर ‘नोटा’चा पर्याय देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ॲड. सायली वाणी यांच्या माध्यमातून आयोगाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
ईव्हीएमवर नोटा उपलब्ध असताना एकमेव उमेदवार असलेल्या प्रभागातही मतदान घेऊन जनतेला हा उमेदवार मान्य आहे की नाही हे ठरवण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे घाणेकर यांनी नमूद केले. एखाद्या उमेदवाराला मोठ्या प्रमाणात नोटा मतदान झाले, तर तो उमेदवार जनतेच्या संमतीने निवडून आला, असे म्हणता येणार नाही, असेही घाणेकर यांनी म्हटले आहे.
राजकीय गणितांमुळे उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणणे, त्यांची नावे ईव्हीएमवर न टाकणे आणि मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे ही लोकशाही परंपरेला बाधा आणणारी बाब असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. अशी प्रथा कायम राहिल्यास लोकशाही मूल्यांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा घाणेकर यांनी दिला आहे.
