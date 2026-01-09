माजी महापौरांचे आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य
माजी महापौरांचे आक्षेपार्ह वक्तव्य
ठाण्यात ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमांवर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : महापालिका निवडणूक प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत असताना शिवसेना शिंदे गटाच्या माजी महापौर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून प्रभाग क्रमांक ३ मधील निवडणूक अधिक चर्चेचा विषय ठरली आहे. शिवसेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. त्यामुळे मीनाक्षी शिंदे या वादात सापडल्या आहेत.
प्रभाग क्रमांक ३मध्ये मानपाडा, मनोरमानगर, आझादनगर हा परिसर येतो. या भागातून माजी महापौर आणि शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या महिला जिल्हाप्रमुख मीनाक्षी शिंदे या निवडून येतात. याच प्रभागातून ज्येष्ठ नगरसेवक संजय भोईर यांचे बंधू भूषण भोईर हे गेल्या वेळेस निवडून आले होते. त्यांच्यात असलेल्या राजकीय मतभेदातून भोईर यांच्या जागी स्थानिक पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्याला संधी देण्याची मागणी मीनाक्षी शिंदे यांचे समर्थक असलेले शाखाप्रमुख विक्रांत वायचळ यांनी केली होती. त्यानंतर वायचळ यांच्याविरोधात पक्षाने कारवाई करीत निलंबित केले. त्या वेळी नाराज झालेल्या मीनाक्षी शिंदे यांनीही राजीनामा दिला होता. या घडामोडीनंतर अखेर शिवसेनेने वायचळ यांना उमेदवारी दिली होती. यामुळे भूषण यांनी बंडखोरी करीत अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
दरम्यान, एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रसारित झाली आहे. यामध्ये एका व्यक्तीशी मीनाक्षी शिंदे या संवाद साधत असून, त्यात त्यांनी आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद शब्द वापरण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे आगरी समाजात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत असून, या वक्तव्याचा जाहीर निषेध केला जात आहे.
प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये आमच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू आहे. मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागली आहे. त्यातूनच असे फेक ऑडिओ त्यांनी प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच एआयमार्फत काही व्हिडिओ तयार केले असून, १२ तारखेला तेदेखील प्रसारित करण्यात येणार असल्याचे समजते. चरित्र मलिन करून जर ते निवडणुका जिंकू शकतात असे त्यांना वाटत असले तर ते दुर्भाग्याचे आहे. राजकारणात विचाराची लढाई असावी, कोणाच्या खासगी आयुष्यावर टीका करू नये. असे घाणेरडे राजकारण बाहेरच्या लोकांनी इथे येऊन चालवले आहे. त्यांना हद्दपार करण्यासाठी मानपाड्यातील जनता सज्ज झाली आहे. १६ तारखेला त्यांना त्याचे उत्तर मिळेल. यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली असून, ऑडिओ क्लिपमध्ये ज्याचे नाव घेतले आहे त्याच्या विरोधातदेखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- मीनाक्षी शिंदे, माजी महापौर, शिवसेना शिंदे गट
