कर्मचाऱ्यांची माहिती न देणे सहकारी बँकांना पडणार महागात
सहकारी बँकांना नोटीस
निवडणुकीसाठी कर्मचारी न दिल्याने कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : महापलिका निवडणूक कामासाठी लागणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळाव सुरू आहे. त्यासाठी रेल्वे, बँक, एलआयसी, टपाल इत्यादी विभागांतील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येत आहे. असे असले तरी अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिली नाही. मनुष्यबळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे पालिकेने आता त्याविरोधात फौजदारी कारवाईसह विभागीय कारवाईसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ठाणे महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत व निर्भय वातावरणात होण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. या कामासाठी पालिकेच्या निवडणूक विभागाला अतिरिक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनातील महसूल विभागातील कर्मचारी, बँक, टपाल विभाग, एलआयसी विभागासह पहिल्यांदाच रेल्वे प्रशासनाकडूनदेखील कर्मचारी वर्ग मिळावा यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधित विभागाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती व कर्मचारी उपलब्ध करून दिले. मात्र सहकारी बँकांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पालिकेला दिली नसून, मनुष्यबळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे पालिकेने आता त्याविरोधात फौजदारी कारवाईसह विभागीय कारवाईसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठविण्याची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
दोन हजार १२८ जणांना नोटीस
निवडणूक कामातील दोन हजार १२८ कर्मचाऱ्यांना वारंवार सूचना देऊन तसेच कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही कर्तव्यावर हजर न राहता शासकीय आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे पालिकेने ठोस पावले उचलीत याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम तसेच संबंधित कायद्यांतर्गत फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येत असून, यापुढेही निवडणूक कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
